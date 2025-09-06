Londra'da Palestine Action Destekçisi 150 Gözaltı - Son Dakika
Londra'da Palestine Action Destekçisi 150 Gözaltı

06.09.2025 21:00
İngiltere'de Palestine Action grubuna destek eyleminde polis 150 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde 150 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grubun çağrısıyla başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazdı. Gruba destek veren göstericilere, Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

150 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan 150 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınan "Palestine Action" grubuna destek amacıyla 9 Ağustos'ta da eylem düzenlenmiş, polis eyleme katılan 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı. "Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

