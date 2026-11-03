Londra'daki WTM fuarında İsrail standına pankart açan iki eylemci dışarı sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra'daki WTM fuarında İsrail standına pankart açan iki eylemci dışarı sürüklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Londra\'daki WTM fuarında İsrail standına pankart açan iki eylemci dışarı sürüklendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'daki WTM fuarında iki Filistin destekçisi, İsrail standına 'Suç mahallidir girilmez' şeridi çekip 'Her yerleşim yeri savaş suçudur' pankartı açtı. Güvenlik görevlileri iki eylemciyi sürükleyerek dışarı çıkarırken fuar dışında Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

İngiltere'deki World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda iki eylemci, "Suç mahallidir girilmez" şeridi çektikleri İsrail standında "Her yerleşim yeri savaş suçudur" yazılı pankart açarak işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimlerini protesto etti.

Londra'daki bir fuar merkezinde düzenlenen etkinlikte İsrail turizmini tanıtmak için kurulan standa gelen iki Filistin destekçisi protestocu, işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan İsrail yerleşimlerine karşı eylem yaptı.

Standa "Suç mahallidir girilmez" şeridi çeken eylemciler, "Her yerleşim yeri savaş suçudur" yazılı pankart açtı.

Erkek eylemci İsrail turizm standında yaptığı konuşmada, "İsrail, 3 yıldır Gazze'de soykırım yapıyor. Yine de bugün başkentimizde çalınan Filistin toprakları üzerinde turizmin tanıtımını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kadın eylemci ise "Burası suç mahallidir. İsrail 3 uzun yıldır işlediği soykırımın sonuçlarına katlanmalıdır. Buradaki herkes utanmalı. Onların adına soykırım yapılmasına izin veriyorlar. İsrail her gün soykırım yapıyor. Yüz binlerce Filistinli katledildi. Filistinliler insan haklarını hak ediyor." diye konuştu.

İki eylemci İsrail standına gelen güvenlik görevlileri tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

Öte yandan fuar merkezinin dışında da Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Burada toplanan eylemciler Filistin'e destek sloganları atarak İngiltere'nin İsrail'e desteğinin sona ermesini istedi.

Kaynak: AA
FilistinGüncelİsrailLondraTurizmDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:55:06. #7.12#
SON DAKİKA: Londra'daki WTM fuarında İsrail standına pankart açan iki eylemci dışarı sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android