Lösemi Hastası Meva, İlik Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika
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Lösemi Hastası Meva, İlik Nakli ile Hayata Döndü

Lösemi Hastası Meva, İlik Nakli ile Hayata Döndü

18 yaşındaki Meva Topuz, TÜRKKÖK'ten yapılan ilik bağışı ile lösemiyi yendi ve hayallerini kuruyor.

18.09.2024 12:50
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Kayseri'de lösemi hastası 18 yaşındaki Meva Topuz, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKKÖK) yapılan bağışla hayata bağlandı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Erol ve Sultan Topuz'un ilk çocukları Meva, 3 yıl önce vücudundaki morluk, baş ve kemik ağrıları şikayeti üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan Topuz'a, hastalığının ilerlemesi üzerine kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi.

Yapılan tarama ve tetkikler sonucu Topuz'a, bağışçıdan nakil yapılabileceği belirlendi.

Nakille yüzü gülen ve rutin kontrolleri için aralıklarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne giden Topuz, AA muhabirine, 15 yaşında bazı şikayetleri üzerine hastaneye başvurduğunu, tetkik ve muayeneleri sonucu lösemi teşhisi konduğunu söyledi.

9 aylık kemoterapinin ardından ayakta tedavisinin sürdüğünü ifade eden Topuz, hastalığının tekrarladığını ve nakil yapılmasına karar verildiğini anlattı.

Meva, bağışçıyla tanışacağı günü bekliyor

Çok zorlu bir hastalık dönemi geçirdiğini aktaran Topuz, şunları kaydetti:

"Kayseri Şehir Hastanesi'nde kemoterapi gördükten sonra ilik nakline hazırlandım. Daha sonra kemik iliği aranmaya başlandı. Ailemden ilik bulunamadı. Daha sonra TÜRKKÖK'ten uygun ilik bulundu. Kim olduğunu bilmediğim birisi bağışçı oldu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavilerim bittikten sonra Kayseri Kemik İliği Nakil Merkezi'ne gittim. Nakilden sonra 2 ay süren tedavim oldu, şu an kontrollere gidip geliyorum. İlik veren kişiye çok teşekkür ederim. O beni tanımıyordur, ben de onu ama 5 yıl sonra tanışacağım günü bekliyorum. Hayatımı ona borçluyum. İlik bağışçısı olmak birçok insanın ve çocuğun hayatını kurtarıyor. Herkesin bağışçı olması gerektiğini düşünüyorum çünkü hasta olan insanlara çok büyük bir iyilik oluyor."

Hayali Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile tanışmak

Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi olan Topuz, üniversitede tıp okumayı hedeflediğini belirtti.

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Topuz, "En büyük hayalim Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile tanışmak. Yakın zamanda Kayseri'de milli maç oynanacak. Stadyuma gidip milli oyuncularla tanışıp onlarla fotoğraf çektirmek istiyorum." diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yandal Polikliniği Uzman Doktoru Fatma Türkan Polat, 3 yıl önce Topuz'un hastaneye çeşitli şikayetlerle geldiğini ve çok zorlu bir dönem geçirdiğini anlattı.

Polat, Topuz'un kemik iliği nakliyle hastalığı atlattığını, doktor olma hayalininse kendisini çok sevindirdiğini belirterek, "Meva hastaneye gelip gittiğinde sohbet ederiz, kendisi de doktor olmak istediğini söyledi. Üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Açıkçası başaracağından da eminim. Çok da mutlu olurum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lösemi Hastası Meva, İlik Nakli ile Hayata Döndü - Son Dakika

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