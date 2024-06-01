LÖSEV, Lösemili Çocuklar İçin Etkinlik Düzenledi

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(İSTANBUL)- Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), toplumsal farkındalığı artırmak için Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenledi. Lösemili hastaların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, duygusal anlar yaşandı.

LÖSEV'in desteği ve sunduğu imkanlar için teşekkür eden aileler, vakfın hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Söyleşinin sonunda, vakıf tarafından bağışçıların desteğiyle alınan kurban etleri, ailelere dağıtıldı.

Vakıf yetkilileri, yapılan bağışların lösemili çocukların tedavi süreçlerinde büyük bir katkı sağladığını belirterek, destek veren tüm bağışçılara ve bu buluşmayı sağlayan Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.