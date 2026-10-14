İlber Ortaylı'nın "mutlaka görün" dediği müzede büyük kriz - Son Dakika
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İlber Ortaylı'nın "mutlaka görün" dediği müzede büyük kriz

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İlber Ortaylı\'nın "mutlaka görün" dediği müzede büyük kriz
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Louvre Müzesi için kapanma uyarısı geldi. Müze Müdürü Christophe Leribault, tarihi yapının ciddi güvenlik ve altyapı sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, gerekli yenileme çalışmaları yapılmazsa müzenin kapılarını halka kapatmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Yakın zamanda hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eserinde müzenin görülmesini önermişti.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Yakın zamanda hayatını kaybeden usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" adlı eserinde mutlaka görülmesini önerdiği müzenin müdürü Christophe Leribault, gerekli çalışmaların yapılmaması halinde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi yapının kapanabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ MÜZELERİNDEN BİRİ KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, müzenin mevcut durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 25 Şubat'ta göreve getirilen Leribault, müzenin altyapısının, teknik ekipmanlarının ve tarihi binasının ciddi şekilde yıprandığını belirtti. Müzenin güvenliğini artırmak amacıyla acil çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda yeni güvenlik kameraları yerleştirilirken koruma tedbirleri artırıldı ve çevredeki korkulukların yenilenmesine başlandı.

İlber Ortaylı'nın
Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault

SOYGUNUN ARDINDAN MÜCEVHERLER GÜVENLİ YERE KALDIRILDI

Louvre Müzesi'nde geçen yıl yaşanan büyük soygunun ardından güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırıldı. Leribault, soygunun gerçekleştiği galeride bulunan diğer mücevherlerin, uygun güvenlik koşullarına sahip yeni vitrinler belirlenene kadar kaldırıldığını açıkladı. Avrupa genelindeki müzelerde artan soygunlara karşı Louvre'daki bazı değerli eserler de güvenli alanlara taşındı.

9 MİLYON ZİYARETÇİYE ARTIK YETMİYOR

Müzenin karşı karşıya olduğu tek sorun güvenlik değil. Leribault, ziyaretçi yoğunluğunun da tarihi yapıyı zorladığını belirtti. "Müze hem çok kötü bir durumda hem de aşırı kalabalık." diyen Leribault, 9 milyon ziyaretçinin artık müzenin piramit şeklindeki ana girişinden geçirilemediğini vurguladı. İklim değişikliği ve siber güvenlik risklerine de dikkat çeken müdür, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle ziyaretçi sayısının yüzde 8 azaldığını açıkladı. 

İlber Ortaylı'nın

YENİLEME ÇALIŞMALARI 15 YIL SÜREBİLİR

Louvre Müzesi'nde yürüyen merdivenler, aydınlatma sistemleri, tavan ve klima sistemlerinin onarımı için çalışmalar başladı. Leribault, "Louvre'un Yeni Rönesansı" adı verilen kapsamlı dönüşüm planının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Projenin tamamlanmasının 15 yılı bulabileceğini ifade etti. Müze yönetimi, yenileme çalışmalarının finansmanı kapsamında giriş ücretlerinde makul bir artış yapılması ihtimalini de değerlendiriyor.

MÜZE MÜDÜRÜNDEN FELAKET UYARISI

Leribault, 2027'de Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulacak hükümetin yenileme çalışmalarına onay vermesi gerektiğini söyledi. Müzenin geleceği hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Gelecek hükümetin aklında bu olmalı: Louvre onarılmaz, uygun hale getirilmez, dönüştürülmez ise hızlı bir şekilde saygınlığını yitirecek ve nihayetinde kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak. Bu bir felaket olur."

7 DAKİKADA 8 TARİHİ MÜCEVHER ÇALINMIŞTI

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025'te büyük bir soyguna sahne olmuştu. Dört kişinin gerçekleştirdiği ve yalnızca 7 dakika süren soygunda 8 tarihi mücevher çalınmıştı. Şüpheliler yaklaşık iki hafta sonra yakalanırken çalınan tarihi eserler bulunamamıştı. Yaşanan soygun ve yapının giderek ağırlaşan sorunları, dünyanın en önemli müzelerinden birinin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

İlber Ortaylı'nın
Kaynak: AA
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