Lübnan'a Uluslararası Yardım Sürekli Artıyor

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BEYRUT, 28 Ekim (Xinhua) -- Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar yoğun şekilde sürerken birçok ülke Lübnan'a yardım göndermeye devam ediyor.

Lübnan devletine ait Ulusal Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre Pakistan'ın gönderdiği 17 ton gıda ve tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçak Lübnan'a ulaştı.

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Genel Sekreteri Muhammed Hayr, Pakistan'dan gelen yardımın, Lübnan ile Pakistan halkları arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini gösterdiğini söyledi.

Ajansa göre Kral Salman İnsani Yardım Merkezi'nin kurduğu Suudi Arabistan hava köprüsü kapsamında gıda, barınma ve tıbbi malzemeler gibi yardım malzemesi taşıyan 14. uçak da Suudi Arabistan'dan Lübnan'a ulaştı.

Öte yandan Lübnan ordusu da Ürdün tarafından sağlanan iki uçak dolusu insani yardımı ve Katar tarafından sağlanan ikinci yakıt hibesinin ilk sevkiyatını teslim aldı.