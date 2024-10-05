Lübnan'a Yardım Uçağı Geldi

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BEYRUT, 5 Ekim (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlanan yardımlar Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir havaalanında boşaltılıyor, 4 Ekim 2024.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre 55 ton yardım ve tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağı Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Lübnan'a ulaştı. Haberde bu yardımın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlandığı belirtildi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)