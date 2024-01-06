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Lübnan Başbakanı Mikati: Büyük ölçekli bombardıman bölgeyi patlamaya sürükler - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Mikati: Büyük ölçekli bombardıman bölgeyi patlamaya sürükler

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Lübnan'ın güneyinde meydana gelecek büyük ölçekli bir bombardımanın bölgeyi 'kapsamlı bir patlamaya' sürükleyeceğini belirtti. Mikati, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırının bölgedeki gerilimi daha da artırdığını ifade etti. Mikati ve Borrell, bölgesel gerilimin önlenmesi ve sivillere insani yardımın sürdürülmesi gibi konuları ele aldılar.

06.01.2024 - 20:06,
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- Lübnan Başbakanı Mikati: " Lübnan'da meydana gelecek büyük ölçekli bir bombardıman, bölgeyi kapsamlı bir patlamaya sürükler"

BEYRUT - Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Lübnan'ın güneyinde meydana gelecek büyük ölçekli bir bombardıman bölgeyi 'kapsamlı bir patlamaya' sürükler" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 92 gündür sürüyor. Bölgedeki İsrail bombardımanı aralıksız devam ederken, 2 Ocak'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bölgede ipler daha da gerildi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati bugün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Beyrut'ta bir araya geldi. Gazze'deki durum ve Lübnan'da gerçekleştirilen saldırı olmak üzere bölgesel gerilimin önlenmesi ve sivillere insani yardımın sürdürülmesi gibi konuların ele alındığı görüşmenin ardından Mikati ile Borrell basın toplantısı düzenledi. Lübnan'ın güneyinde meydana gelecek büyük ölçekli bir bombardımanın bölgeyi "kapsamlı bir patlamaya" sürükleyeceğini belirten Mikati, "Lübnan'ın 1701 sayılı BM kararını uygulama taahhüdü, İsrail'in egemenliğimize yönelik ihlallerinin durdurulmasını ve işgal altındaki topraklarımızdan çekilmesini gerektirmektedir" dedi.

Bu kararın tam olarak uygulanabilmesi için öncelikle İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlallerini durdurması ve hala işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini ifade eden Mikati, "Filistinlilere adil haklarının verilmesi suretiyle Filistin meselesine kapsamlı bir çözüm sunulması" çağrısında bulundu.

"Gazze Şeridi, 1967'den bu yanaİsrail tarafından işgal edilen toprakların bir parçasıdır"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Lübnan ve İsrail arasında karşılıklı saldırıların arttığını belirterek, savaştan kaçınılması gerektiğini söyledi. Bölgedeki çatışmada kimsenin kazanamayacağını kaydeden Borrell, "İsrail'i bu konuda bilgilendirdim. Çatışmayı sona erdirmek için diplomasi yoluyla çalışmanın gerekliliğini vurguladım" dedi.

Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Dünya Gıda Programı'na göre Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 100'ü gıda krizi nedeniyle acı çekiyor. Gazze Şeridi Batı Şeria'dan ayrı tutulamaz ve 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal edilen toprakların bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Lübnan Başbakanı Mikati: Büyük ölçekli bombardıman bölgeyi patlamaya sürükler
Kaynak: İHA
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