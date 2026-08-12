Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülkenin güneyindeki köy ve beldelerdeki saldırıları ve yıkımlarının, "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" olduğunu belirtti.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit başta olmak üzere birçok belde ve köylerde gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail saldırılarında evlerin, yerleşim bölgelerinin, altyapının, kamu binalarının ve ibadethanelerin sistematik şekilde tahrip edildiğine dikkati çeken Selam, bu saldırılar ve bölgedeki yıkımlarla "uluslararası hukukun ve uluslararası insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiğini" vurguladı.

Selam, İsrail ordusunun sahadaki yıkımlarını, "askeri tesislerin varlığı" bahanesiyle gerekçelendirmesinin "mantık dışı" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da devam eden işgali konusunda ise Selam, "Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneylilerin topraklarına dönüp yaşadıkları yerleri yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu yapılamaz." dedi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.