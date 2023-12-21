Lübnan BM Temsilcisi: İsrail saldırılarını durdurmalı ve çekilmeli

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Hadi Haşim, " İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

Haşim, BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesinin görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı.

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı karara tam bağlılığını vurgulayan Haşim, Lübnan hükümeti ve Başbakanı Necib Mikati'nin, savaşın Lübnan'a doğru yayılmasını önlemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak Lübnanlılar da Filistinliler gibi işgal edilen toprakların bir karışından bile vazgeçmeyecekler. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli."

Haşim, El-Mari kasabasının etekleri, Kafr Şuba tepeleri ve Şeba Çiftliklerinin Lübnan'a ait olduğunu ve tarih, hak ve gerçeğin de Lübnan'ın yanında olduğunu kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 17 Aralık'ta ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda görüşmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmesinin, İsrail ile Lübnan arasında, özellikle Hizbullah ile yaşanan gerilimleri çözmenin siyasi yollarını incelemek üzere gerçekleştiği belirtilmişti.

Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyinin (Ağustos 2006'da aldığı) 1701 sayılı kararının uygulanmaması Lübnan ile savaşa yol açabilir." ifadelerine yer verilmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü bir askeri nüfuzu altında.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile sınır üzerinde tartışmalı bölgeler için BM aracılığı ile İsrail ile müzakere edeceklerini belirtmişti.