Lübnan Büyükelçiliği Yeniden Açılıyor

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BEYRUT, 17 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Başbakanı Necip Mikati, geçtiğimiz yıllarda Suriye'deki güvenlik olayları nedeniyle kapatılan Lübnan Büyükelçiliği'nin yeniden açılması talimatını verdi.

Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, başbakan büyükelçiliğin yeniden açılacağını Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile yaptığı görüşmede söyledi. Açıklamada büyükelçiliğin yeniden açılacağı tarih belirtilmedi.

Lübnan, bazı siyasi partilerin iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması çağrısında bulunması ve Suriye'nin Lübnan'ı tam egemen bir ülke olarak görmesini talep etmesinin ardından 2009 yılında Şam'da büyükelçilik açmıştı.