Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail Saldırısını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail Saldırısını Kınadı
07.06.2026 12:40
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in saldırısını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

BEYRUT, 7 Haziran (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, devriye görevi yapan Lübnanlı iki subay ve bir askerin hayatını kaybettiği İsrail saldırısını şiddetle kınadı.

Avn yaptığı açıklamada, Hardali-Nebatiye yolunda günün erken saatlerinde düzenlenen saldırının, Lübnan'ın egemenliği ile uluslararası hukuk ve normların açık ihlali olduğunu vurguladı. Devam eden İsrail saldırılarını sona erdirmek için Washington'daki müzakerelerde gösterdikleri çabalara işaret eden Avn, saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki istikrar ve güvenliği tehdit etmeyi hedefleyen politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, hayatını kaybeden askerlerin, İsrail saldırılarında ölen aralarında çocuk, kadın, sağlık görevlileri, kurtarma ekipleri ve gazetecilerin de yer aldığı askeri ve sivil kayıplar listesine eklendiğini söyledi.

Avn ayrıca uluslararası toplumdan sorumluluk almasını, İsrail'in saldırılarına son vermesini ve Lübnan'ın güvenliği ve istikrarını korumak için ilgili uluslararası kararların uygulanmasını istedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı İsrail Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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