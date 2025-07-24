Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Sert Mesaj

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in "böl ve yönet" anlayışı üzerine kurulu olduğunu belirterek, ülkesinin buna birlik içinde karşı koyacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'ta Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan ile yaptığı görüştü.

Avn, görüşmede, "Her kaynaktan gelen zorluklarla, özellikle 'böl ve yönet' ilkesine dayanan İsrail'le karşı karşıyayız ve buna birlik içinde karşı koyacağız." dedi.

Önemli ve kader belirleyici bir dönemeçten geçtiklerini anlatan Avn, birlik ve dayanışmamız temelinde hareket ettiklerini, ancak bazılarının sorumluluk bilincinden yoksun ve boş ve yapıcı olmayan bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Avn ayrıca, "Ülkeyi kanlı bir sürece sürüklemek istemiyoruz. Çok büyük fırsatlar var, bunları değerlendirmeli ve ülkemizi mevcut durumdan farklı bir noktaya taşımalıyız." diye konuştu.

"Lübnanlı yoruldu ve artık hiçbir savaşı kaldıracak gücü kalmadı." diyen Avn, kimsenin Lübnan'da bir diğerini yok sayamayacağını vurguladı.

Lübnan Müftüsü Deryan ise, "Biz Lübnan'da tek bir aile gibiyiz, bizi kimse ayıramaz." ifadelerini kullanarak, "İsrail'in emellerine karşı en güçlü silahın ulusal birlik olduğunu" söyledi.

Müftü Deryan, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı yalnızca Lübnan tarafından uygulandı. İsrail ise bunu gerçekleştirmedi ve son yıllarda defalarca ihlal etti." diye konuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.