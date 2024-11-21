Lübnan'da 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

BM, İsrail'in saldırıları sonucunda Lübnan'da iki ayda 190 sağlık çalışanının öldüğünü açıkladı.

21.11.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'da, iki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'daki insani durumla ilgili BM yetkililerinin endişelerini dile getiren Dujarric, ülkedeki sağlık sektörünün bu saldırılardan "ağır şekilde etkilendiğini" söyledi.

Dujarric, "İki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanı öldürüldü. Yaklaşık 50 önemli sağlık merkezi ve 8 hastane de kapatılmak zorunda kalındı." ifadelerini kullandı.

Taraflara, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini hatırlatan Dujarric, "Tıbbi personele ve sağlık tesislerine saygı gösterilmesini ve bunların korunması gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi.

Aynı sürede, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'daki sivil kayıplara da değinen Dujarric, "bu kısa sürede" yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 770 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Dujarric ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarını kaynak göstererek, yine aynı sürede İsrail'in saldırıları sonucu, 200'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, bunun da "her gün ortalama üç çocuğun hayatını kaybettiği" anlamına geldiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Hastane, Güncel, İsrail, Lübnan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 00:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.