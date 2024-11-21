Lübnan'da 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'da, iki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'daki insani durumla ilgili BM yetkililerinin endişelerini dile getiren Dujarric, ülkedeki sağlık sektörünün bu saldırılardan "ağır şekilde etkilendiğini" söyledi.

Dujarric, "İki aydan kısa bir sürede 190 sağlık çalışanı öldürüldü. Yaklaşık 50 önemli sağlık merkezi ve 8 hastane de kapatılmak zorunda kalındı." ifadelerini kullandı.

Taraflara, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini hatırlatan Dujarric, "Tıbbi personele ve sağlık tesislerine saygı gösterilmesini ve bunların korunması gerektiğini hatırlatıyoruz." dedi.

Aynı sürede, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'daki sivil kayıplara da değinen Dujarric, "bu kısa sürede" yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 770 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Dujarric ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarını kaynak göstererek, yine aynı sürede İsrail'in saldırıları sonucu, 200'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, bunun da "her gün ortalama üç çocuğun hayatını kaybettiği" anlamına geldiğini vurguladı.