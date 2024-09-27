Lübnan'da 200 bin mülteci yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin artmasının ardından bölgedeki Filistinlilerin güvenli bölge arayışının ardından UNRWA'nın acil müdahale başlattığı belirtildi.

UNRWA'nın Sayda kentinde yerinden edilenlere hizmet vermek üzere 3 sığınma merkezi açtığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, göç dalgasının Sayda kentinde ekmek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerinde eksikliğe yol açtığı vurgulandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine işaret edilen açıklamada, Ekim 2023'ten 24 Eylül'e kadar yaklaşık 200 bin kişinin Lübnan'ın güneyinde yerinden edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlerin sayısının Ekim 2023'ten 17 Eylül'e kadar 111 bin 656, 17 Eylül - 24 Eylül tarihlerinde ise 90 bin 530 olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.