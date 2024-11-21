Lübnan'da Ateşkes Olasılığı Yüksek

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İsrailli üst düzey bir yetkili, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılma olasılığının "yüksek olduğunu" belirtti.

Adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, Lübnan'da ateşkese varılma olasılığının "yüksek olduğunu" ifade etti.

ABD'nin sunduğu taslağın içeriğine de değinen yetkili, ateşkese varılması halinde Hizbullah üyelerinin kademeli olarak Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri'nin kuzeyine çekileceğini ve İsrail sınırına yakın bölgelerin Lübnan ordusunun kontrolüne geçeceğini kaydetti.

Ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, bugün de İsrail'de temaslarda bulunuyor.

Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ayrı ayrı görüşecek.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, dün Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.