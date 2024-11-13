Lübnan'da Çocuk Ölümleri Artıyor - Son Dakika
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Lübnan'da Çocuk Ölümleri Artıyor

UNICEF'e göre, son 50 günde Lübnan'da öldürülen çocuk sayısı, geçen yılın %80'ini aştı.

13.11.2024 13:46
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısının, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştığını bildirdi.

Elder, Lübnan'daki çocuk ölümlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'daki çocukların bu savaşın en ölümcül evresini yaşadığını belirten Elder, "Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısı, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştı." ifadelerini kullandı.

Elder, çocuklar için daha kötüsünün yaşanacağına dair net uyarıların olduğuna işaret ederek, "Etkisi olanlar ateşkesi zorlamak için mümkün olan tüm adımları atmalı." ifadelerine yer verdi.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Çocuk Ölümleri Artıyor - Son Dakika

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