Lübnan'da İsrail Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Güncel

BEYRUT, 4 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in son 24 saat içinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 37'ye, yaralı sayısı ise 151'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'ta 9 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Dağı'nda iki kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını bildiren bakanlık, Baalbek-Hermel vilayetinde ise 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, Bekaa bölgesinde iki kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Nebatiye vilayetinde ise 19 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Güney vilayetinde de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana "Kuzeyin Okları" adıyla Lübnan'a eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta hava saldırıları düzenleyerek Hizbullah'la gerilimi tehlikeli bir seviyeye taşıdı.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasındaki savaş devam ederken, İsrail ordusu ve Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar düzenlemesi, çatışmaların bölgede geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği endişesini artırıyor.