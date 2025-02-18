Lübnan'da İsrail'in Güney'den Çekilme Süresi Sona Erdi

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(ANKARA) - Lübnan'da, Hizbullah ile yaptığı ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'e bölgedeki askeri birliklerini geri çekmesi için tanınan süre bugün itibarıyla sona eriyor. Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki köylerden çekildiğini ancak beş stratejik bölgede kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail ve Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşması uyarınca tüm İsrail birliklerinin Güney Lübnan'ı terk etmesi için verilen süre bugün doluyor. Lübnanlı yetkililer, çekilme süresinin uzatılmasını reddederek, anlaşmanın arabulucularına İsrail'e çekilmesi için baskı yapmaya çağırdı.

İsrail ordusu, son güne saatler kala dün yaptığı açıklamada, "Halkımızı savunmaya devam etmek ve acil bir tehdit olmadığından emin olmak amacıyla ortak sınır boyunca beş stratejik noktada geçici olarak kalacağını" duyurdu.

Netanyahu: "İsrail, ateşkesi uygulamak için ne gerekiyorsa yapacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 16 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi uygulamak için ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi. Netanyahu, "Hizbullah, silahsızlandırılmalıdır" diye de ekledi.

Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki cephaneliğine ilişkin "üstü kapalı" bir mesaj vererek, "devletin silahların tek taşıyıcısı olması gerektiğini" belirtti.

İsrail ordusu beş nokta dışında tüm sınır köylerinden çekildi

İsminin açıklanmaması kaydıyla Fransız medyasına konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "İsrail ordusu beş nokta dışında tüm sınır köylerinden çekilirken, Lübnan ordusu bazı bölgelerde patlayıcıların bulunması ve yolların zarar görmesi nedeniyle kademeli olarak konuşlanıyor" dedi.

Lübnanlı güvenlik yetkilisi, "Lübnan ordusu ilerledikçe İsrail güçleri Mais el- Cebel ve Blida gibi sınır köylerinden çekilmeye başlıyor" ifadesini kullandı.

Aralarında Mais el-Cebel'in belediyesinin de bulunduğu bazı yerel bölge yetkilileri, yerlerinden edilen vatandaşlara, dönüşlerini garanti altına almak için bölgeye dönmeden önce Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasını beklemeleri çağrısında bulundu.

Lübnan ordusu da boş kalan bölgelere konuşlandı

Lübnan televizyon kanalı LBCI bugün, ülke ordusunun dün gece boyunca Mais el-Cebel, Blida, Yaroun, Maroun ve Mahbib'e hareket ettiğini bildirdi. Ancak İsrail birlikleri, hala Lübnan'ın güney doğusundaki birkaç köy ve kasabada bulunuyor.

Washington ve Paris'in arabuluculuğunda sağlanan ateşkes uyarınca Lübnan ordusu, İsrail ordusu 18 Şubat'a kadar uzatılan 60 günlük süre zarfında geri çekilirken Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin yanında konuşlanması gerekiyor.

Lübnan'ın güneyi ve doğusu ağır yıkıma uğradı

Lübnan'ın güney ve doğusu ile Beyrut'un güneyi, Hizbullah ile İsrail arasındaki iki ay süren topyekun savaş ve bir yıl süren sınır ötesi çatışmalar nedeniyle ağır yıkıma uğradı. Yetkililer, bu bölgelerin yeniden inşa maliyetinin 10 milyar doları aşabileceğini tahmin ederken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 100 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Remzi Kaiss, "İsrail'in sivillere ait evleri ve altyapıyı kasıtlı olarak yıkmasının birçok bölge sakininin geri dönmesini imkansız hale getirdiğini" söyledi.

Çatışmalarda, Lübnan'da 4 binden fazla kişi öldürüldü

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, sınır ötesi çatışmaların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 4 binden fazla kişi öldürüldü. Fransız medyasının resmi rakamlara dayanarak verdiği bilgiye göre, sınırın İsrail tarafında aralarında askerlerin de bulunduğu 78 kişi öldürüldü ve kara harekatı sırasında güney Lübnan'da 56 asker daha öldü.