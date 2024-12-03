Lübnan'da İsrail'in Saldırıları: 5 Ölü

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BEYRUT, 3 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in pazartesi gecesi Lübnan'ın güneyindeki Haris köyünde bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail aynı gün İklim el-Tuffah bölgesi, Yater, Cebaa ve Hanin belediyeleri, Şebaa kasabası ve Arnun köyü de dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Kızılhaçı ve resmi kaynaklara göre günün erken saatlerinde İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Taluse belediyesi, Mercayun kasabası ve Aynata köyüne düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İsrail'i geçen hafta başlayan ateşkes anlaşmasını "defalarca ihlal etmekle" suçlayan Hizbullah, pazartesi günü Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail mevzilerine iki havan topu fırlattı.

ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, İsrail ve Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır süren çatışmalara son vermeyi amaçlıyor. Her iki tarafın da çatışmaların 60 gün süreyle durdurulmasını kabul ettiği anlaşma uyarınca, İsrail güçlerini kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekerken, Hizbullah da Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek.

Ateşkese rağmen, her iki tarafın da ateşkesin ihlali konusunda birbirlerini suçlaması gerilimi tırmandırarak, anlaşmanın kalıcılığına ilişkin endişeleri artırıyor.