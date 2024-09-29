Lübnan'da İsrail Saldırıları: 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte İsrail hava saldırılarında 14 sağlık çalışanının öldüğünü bildirdi.

29.09.2024 17:47
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 48 saatte düzenlediği hava saldırılarında 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son günlerde Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerindeki sağlık çalışanı ve merkezlerine yönelik saldırılarını artırdığı belirtildi.

İsrail'in dün akşam düzenlediği hava saldırısı sonucu Baalbek kentindeki Murtada Hastanesinde büyük hasar oluştuğu ve geçici olarak hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde de güneydeki diğer bazı sağlık merkezlerinin İsrail saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail'in saldırıları sonucu son iki günde 14 sağlık çalışanının öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma, savaşla hiçbir ilgisi olmayan sağlık çalışanlarını hedef alan İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırıları: 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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