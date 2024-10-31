Lübnan'da İsrail Saldırısı: Bir Sağlık Çalışanı Öldü - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırısı: Bir Sağlık Çalışanı Öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

31.10.2024 15:48
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir sağlık çalışanı öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Deyr ez-Zehrani'de bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu araçta İslam Sağlık Kurumundan bir sağlık görevlisinin öldüğü, ikisinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık görevlisi sayısının 174'e, yaralıların sayısının 279'a, hedef alınan araçların sayısının da 245'e çıktığı kaydedildi.

İsrail'in gün içinde sağlık çalışanlarına yönelik ikinci kez saldırı düzenlediğine dikkati çekilen açıklamada, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını hedef alması kınandı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 822 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 822 kişi öldü, 12 bin 937 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırısı: Bir Sağlık Çalışanı Öldü - Son Dakika

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