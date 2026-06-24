Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri

Lübnan\'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri
24.06.2026 12:14
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Cumhurbaşkanı Avn, kalıcı ateşkes için İsrail ile müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü, İsrail'le Washington'da devam eden müzakerelerinin, ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden ayrı bir süreç olduğunu ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut'ta İngiliz parlamenterlerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın güneyinde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Avn, bunun ardından İsrail askerlerinin çekilmesi, Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Avn, ateşkes kapsamında gündeme gelen "pilot bölgelerin" belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ancak bunun İsrail tarafının onayını beklediğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Washington'da yürütülen müzakereler, geçen hafta İsviçre'de ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuçlardan bağımsızdır." ifadesini kullandı.

Avn ayrıca, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) 2027 başında çekilmeye başlamasının ardından ülkenin güneyindeki uluslararası varlığın devamı konusunda Londra'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Kalıcı Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika

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