Lübnan'da Paskalya Ayinleri Amid İsrail Saldırıları

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'da, Paskalya Yortusu dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde ayinler yapıldı.

Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Lübnan'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen ayinlerde dualar edildi.

Ayinlerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona ermesi ve ülkede kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulunuldu.

Lübnan'da Paskalya kutlamaları, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırıların gölgesinde gerçekleştiriliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.