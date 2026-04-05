Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da Paskalya Ayinleri Amid İsrail Saldırıları

05.04.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da Paskalya Yortusu ayinleri yapıldı, dualar saldırıların sona ermesi için edildi.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'da, Paskalya Yortusu dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde ayinler yapıldı.

Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Lübnan'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen ayinlerde dualar edildi.

Ayinlerde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona ermesi ve ülkede kalıcı barışın sağlanması temennisinde bulunuldu.

Lübnan'da Paskalya kutlamaları, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırıların gölgesinde gerçekleştiriliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Paskalya, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:28:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.