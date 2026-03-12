Lübnan'da Ramazan: Göç ve Zorluklar - Son Dakika
Lübnan'da Ramazan: Göç ve Zorluklar

12.03.2026 14:38
İsrail'in saldırıları nedeniyle göç eden Lübnanlı aileler, Ramazan'ı yokluk içinde geçiriyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelerden göç etmek zorunda kalan aileler, ramazanı bu yıl evlerinin sıcaklığından uzakta, yokluk ve çaresizlik içinde geçiriyor.

Lübnan hükümetinin verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişi başvurdu. Ancak kalacak yer bulamayan aileler, günlerdir sokaklarda sabahlıyor.

İsrail saldırılarının gölgesinde evlerinden uzakta bir ramazan geçiren aileler, zorlu yaşam koşulları içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Zorla yerinden edilen ailelerin bir kısmı oruçlarını ancak hayırseverler ve gönüllüler tarafından ulaştırılan iftarlıklarla açabiliyor.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde özellikle sahil bölgesindeki açık alanlara sığınan aileler, bir yandan dondurucu soğukla mücadele ediyor, diğer yandan da İsrail saldırılarının sona ermesini ve güneydeki evlerine dönebilecekleri günü umutla bekliyor.

"Bu dondurucu soğukta dışarıda uyuyor, iftarlarını kaldırımlarda açıyorlar"

İsrail'in zorla yerinden ettiği ailelere gönüllü yardım toplayanlardan Carin Remmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokaklarda bulunan çok sayıda yerinden edilmiş insan var. Bu dondurucu soğukta dışarıda uyuyor, iftarlarını kaldırımlarda açıyorlar. Bu yüzden bugün onlarla birlikte iftar etmeye karar verdik." dedi.

Yardım girişimini savaşın ilk gününden itibaren bireysel çabalarla başlattıklarını belirten Remmal, evlerinden edilen ve geçim kaynaklarını kaybeden ailelerin yaşadığı trajediye kayıtsız kalmadıklarını dile getirdi.

Remmal, sosyal medyadan gelen yoğun halk desteğinin maddi ve ayni yardımların toplanmasını sağladığını ve bu sayede Beyrut'tan Sayda'ya kadar çalışmalarını genişleterek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını söyledi.

– "Kiralık bir daire için aylık 1500 dolar istiyorlar, bizim yiyecek alacak paramız bile yok"

Güney Lübnan'dan göç etmek zorunda kalan Ali İsmail, yaklaşık bir haftadır ailesiyle birlikte Sayda sahilinde açıkta yaşam mücadelesi veriyor.

İsmail, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"Kiralık bir daire için bizden aylık 1500 dolar istiyorlar. Bizim ise yiyecek alacak paramız bile yok. Böyle bir kirayı nasıl ödeyelim?"

Yiyecek ve içecek temininde tamamen gönüllü girişimlere bağımlı olduklarını vurgulayan İsmail, "Gençler ve gönüllüler bize yemek getiriyor. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasa çocuklarımıza yedirecek hiçbir şey bulamazdık. Ne yapacağımızı ya da nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 634 kişinin hayatını kaybettiğini, 1586 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel

