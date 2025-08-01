Lübnan'da Silahların Devleti Tenkenin Yürütülmesi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan'da Silahların Devleti Tenkenin Yürütülmesi Çağrısı

01.08.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, Lübnan'ın bağımsızlığı için silahların yalnızca orduda toplanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin bağımsızlığı ve istikrarının sağlanmasının "silahların yalnızca ordunun elinde toplanması"yla mümkün olabileceğini belirtti.

Selam, X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Tek bir halk için tek bir ordu, tek bir vatan. Ordu, egemenliğimizin simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve güvenliğimizin sarsılmaz kalesidir. Lübnan'ın kurtuluşu, silahların yalnızca ordumuzun elinde toplanması için ciddi biçimde çalışmakla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Ülkenin istikrarının, devlet otoritesinin kendi gücüyle tüm topraklarda tesis edilmesine bağlı olduğunu dile getiren Selam, bunun da Taif Anlaşması ve Bakanlar Kurulu bildirgesinde açıkça belirtildiğini hatırlattı.

Başbakan Selam'ın "Lübnan'ın kurtuluşu, silahların yalnızca ordumuzun elinde toplanması için ciddi biçimde çalışmakla mümkündür" sözleri, ülkenin geleceğine dair en kritik tartışmalardan biri olan silahların devlet tekeline devri sürecine ilişkin resmi söylemde dikkati çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

-Genelkurmay Başkanı Heykel

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre de Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, ordusunun 80'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beyrut'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmemesinin, Lübnan askeri birliklerinin bölgede tam konuşlanmasının önündeki tek engel olduğunu söyledi.

Heykel, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğine yönelik artan ihlalleri ve saldırıları sonucu ölü, yaralı ve yıkımların meydana geldiğini hatırlattı.

Genelkurmay Heykel ayrıca, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile yakın koordinasyon içinde Litani Nehri'nin güneyinde geniş ve önemli bir konuşlanma gerçekleştirdiğini, ancak İsrail'in halen bazı noktaları işgal ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Temmuz'da Lübnan hükümetine ve Hizbullah'a çağrısını yineleyerek, "Hizbullah, silahlarını elinde tuttuğu sürece, sözler yeterli olmayacak. Hükümet ve Hizbullah, Lübnan halkını şu anki durumun sürüncemesinde bırakmamak için şimdi tam bir kararlılık gösterip harekete geçmeli." diye konuşmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Silahların Devleti Tenkenin Yürütülmesi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 16:05:10. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da Silahların Devleti Tenkenin Yürütülmesi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.