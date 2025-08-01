Lübnan'da Silahların Devleti Tenkenin Yürütülmesi Çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin bağımsızlığı ve istikrarının sağlanmasının "silahların yalnızca ordunun elinde toplanması"yla mümkün olabileceğini belirtti.

Selam, X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Tek bir halk için tek bir ordu, tek bir vatan. Ordu, egemenliğimizin simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve güvenliğimizin sarsılmaz kalesidir. Lübnan'ın kurtuluşu, silahların yalnızca ordumuzun elinde toplanması için ciddi biçimde çalışmakla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Ülkenin istikrarının, devlet otoritesinin kendi gücüyle tüm topraklarda tesis edilmesine bağlı olduğunu dile getiren Selam, bunun da Taif Anlaşması ve Bakanlar Kurulu bildirgesinde açıkça belirtildiğini hatırlattı.

Başbakan Selam'ın "Lübnan'ın kurtuluşu, silahların yalnızca ordumuzun elinde toplanması için ciddi biçimde çalışmakla mümkündür" sözleri, ülkenin geleceğine dair en kritik tartışmalardan biri olan silahların devlet tekeline devri sürecine ilişkin resmi söylemde dikkati çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

-Genelkurmay Başkanı Heykel

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre de Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, ordusunun 80'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beyrut'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmemesinin, Lübnan askeri birliklerinin bölgede tam konuşlanmasının önündeki tek engel olduğunu söyledi.

Heykel, İsrail'in Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğine yönelik artan ihlalleri ve saldırıları sonucu ölü, yaralı ve yıkımların meydana geldiğini hatırlattı.

Genelkurmay Heykel ayrıca, Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile yakın koordinasyon içinde Litani Nehri'nin güneyinde geniş ve önemli bir konuşlanma gerçekleştirdiğini, ancak İsrail'in halen bazı noktaları işgal ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Temmuz'da Lübnan hükümetine ve Hizbullah'a çağrısını yineleyerek, "Hizbullah, silahlarını elinde tuttuğu sürece, sözler yeterli olmayacak. Hükümet ve Hizbullah, Lübnan halkını şu anki durumun sürüncemesinde bırakmamak için şimdi tam bir kararlılık gösterip harekete geçmeli." diye konuşmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.