Lübnan'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Lübnan'da Yeni Dönem Başlıyor

Başbakan Nevvaf Selam, Lübnan'ın yeniden inşası ve eşit haklar için yeni bir dönem başlatacak.

14.01.2025 16:49
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Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, "Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Lübnan'ın eşit haklara sahip özgür insanların ülkesi olması için yeni dönemin adalet, güvenlik, ilerleme ve fırsatlarla dolu olmasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği ve milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alan Selam, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Hükümeti kurmakla sorumlu Başbakan görevini resmen teslim alan Selam, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Lübnan halkının beklentilerini karşılamak için bu görevi üstlendiğini söyledi.

Selam, "Derin bir şükran ve sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu benim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda sizin, özellikle de gençlerin beklentilerini gerçekleştirmek için bir eylem çağrısıdır. Adil, güçlü, modern ve medeni bir devlet inşa etme adına değişim beklentileri mevcut ve hepimiz bunu hak ediyoruz." dedi.

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'daki duruma işaret eden Selam, "İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik barbarca saldırganlığı ve en kötü ekonomik krizden, kötü mali politikalardan kaynaklı acı ve kederin ardından Lübnanlılar fakirleşti. Artık yeter demenin vakti geldi." diye konuştu.

Selam, "Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Lübnan'ın eşit haklara sahip özgür insanların ülkesi olması için yeni dönemin adalet, güvenlik, ilerleme ve fırsatlarla dolu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarıyla yıkılan bölgelerin yeniden inşası için çalışma sözü

Hükümetin karşılaşacağı zorluklara dikkati çeken Selam, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki en önemli zorluklar, (İsrail'in) son saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşmektir. Halkımızın büyük bir kısmının evleri, iş yerleri yıkıldı, eğitim tesisleri çalışamaz halde. Öncelikle, köylerin yeniden inşası için koşulları güvence altına almak adına çalışmamız gerekiyor."

"İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi zorunluluktur"

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesi için çalışacaklarını dile getiren Selam, "Yeniden imar sadece vaat değil bir zorunluluktur. Bu da uluslararası kararların ve ateşkes anlaşması şartlarının tam olarak uygulanması için ciddi çalışma gerektirmektedir." diye konuştu

Selam, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesine ilişkin, "Düşmanın işgal ettiği topraklarımızdan çekilmesi zorunluluktur. Bu sağlanmadan ülkemizde güvenlik ve istikrar olmaz." dedi.

Lübnan'ın devlet otoritesini kendi güçleri üzerinden ülkenin geneline yayması gerekliliğini vurgulayan Selam, kurulacak yeni hükümetin de bu konuda çalışacağına işaret etti.

Selam, Lübnan'da yıllardır devam eden ve İsrail saldırılarıyla etkisi artan ekonomik krize ilişkin, yeni hükümetin krizin üstesinden gelmek için kapsamlı bir program geliştireceğini söyledi.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemine işaret eden Selam, iş fırsatlarını garanti altına almayı hedefleyen modern ve üretken bir ekonomi için çalışacaklarını belirtti.

Selam, devlet yönetiminde şeffaflık, adalet, kapsayıcılık ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere dayanacaklarını ifade etti.

"Zebanilerin yönettiği, yolsuzluğun çürüttüğü yıpranmış bir yönetim altında yaşadık"

Selam, hükümeti süresinde yapılacaklara işaret ederek, "Uzun zamandır beklenen siyasi reformların temeli; Taif Anlaşması'nın henüz uygulanmayan hükümlerinin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi, buna aykırı uygulamaların düzeltilmesi ve boşlukların doldurulmasıdır." dedi.

Hükümeti kurmakla sorumlu Başbakan Selam, "Bunlar, genişletilmiş ademi merkeziyetçilik yönetimi uygulanmaya çalışılmadan, bağımsız yargı ve etkili güvenlik kurumları olmadan olmaz." ifadelerini kullandı.

Selam, "Zebanilerin yönettiği, yolsuzluğun çürüttüğü yıpranmış bir yönetim altında yaşadık. Artık bunları geride bırakarak yönetimi halkın hizmetine sunmanın vakti geldi." şeklinde konuştu.

"Uğruna çalışacağımız Lübnan, gençler için olacak"

Lübnan'ın geleceği için "var gücüyle çalışma" sözü veren Selam, Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenler ve bankalardan paralarını çekemeyenler için adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Selam, Lübnan'daki durum nedeniyle ülkeden giden gençlere seslenerek, "Onlara, uğruna çalışacağımız Lübnan'ın, güven içinde yaşayacağınız, eğitim alacağınız, çalışacağınız, beklentileriniz ve hayallerinize göre inşa edilmesine katkıda bulunacağınız size kucak açan Lübnan olduğunu söylüyorum." dedi.

Hükümetinin yeni bir döneme kapı aralayacağına vurgu yapan Selam, Lübnan halkına güçlü kurumların inşası için birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Selam, "Egemen, bağımsız ve medeni bir devlet inşa etmek için birçok fırsatı kaçırdık. Bazıları Taif Anlaşması'ndan önce ve sonra yoksun, korkmuş veya dışlanmış hissetti. Yaşadığımız tecrübeler ve kaçırdığımız fırsatlar için artık yeter." dedi.

"Hedeflerimiz büyük ve onlardan taviz vermeyeceğiz"

Yapısı ve siyasi duruşu itibarıyla dışlayıcı değil birleştirici olduğunun altını çizen Selam, anlayış ve ortaklığın önemine dikkati çekti.

Selam, yeni görevinde reform ve yeniden inşa misyonunu gerçekleştirmek için herkese dost elini uzattığını, kimsenin baskı altında veya dışlanmış hissetmemesini sağlayacağını dile getirdi.

"Hedeflerimiz büyük ve onlardan taviz vermeyeceğiz." diyen Selam, aynı zamanda kademeli ve tutarlı adımlarla ilerlemenin en başarılı yol olduğunun altını çizdi.

Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile işbirliği içinde çalışmalara başlayacağını belirterek, yeni bir Lübnan'ın inşa edilmesinden umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, dün, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen UAD Başkanı Nevvaf Selam kimdir?

UAD Başkanı Nevvaf Selam, 1953 yılında Beyrut'ta dünyaya geldi. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Selam, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde hukuki alanlarda çok sayıda görevde bulundu.

UAD'ye 6 Şubat 2018'de seçilen Selam, daha önce 2007 ile 2017 yıllarında BM'nin New York merkezinde Lübnan Büyükelçisi ve Daimi Temsilciliğini yürüttü.

Selam, BM Güvenlik Konseyinde Lübnan'ın geçici üyeliği döneminde (2010-2011) ülkesini temsil etti.

Ayrıca, Eylül 2012-2013 yıllarında BM 67. Dönem Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Selam, ülkesinin BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) 2016'da temsilcilik yaptı.

Selam, Şubat 2024'te de UAD Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Lübnan, beyrut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika

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