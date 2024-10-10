Lübnan'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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Lübnan'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor

Lübnan\'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor

İsrail saldırıları sonucu Lübnan'daki Türk vatandaşları için 966 kişi tahliye edilirken, daha fazlası bekleniyor.

10.10.2024 12:13
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966 KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 2 bin 500 kişi, ön başvuruda bulundu. Bakanlık yetkililerince tek tek bu kişilere telefonla geri dönüldü. 1900 kişi, toplanma noktalarına geleceğini bildirdi. Hazırlıklar da buna göre yapıldı. Yaklaşık 1000 kişi toplanma noktalarına geldi. Son anda gemiye binmekten vazgeçenler oldu. Bugün Beyrut Limanı'ndan harekete geçen gemilere binmek üzere, 878 Türk vatandaşı, 24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplam 966 kişi, Lübnan'dan tahliye ediliyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın tahliyeler için başvuru toplamaya devam edeceği, charter uçak seferi için açık bir listeye isim yazdırıldığı belirtildi. Yeni bir gemi seferine ihtiyaç olup olmadığına gelecek başvurulara göre karar verilecek.

GEMİLER AKŞAM MERSİN'E ULAŞACAK

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından tahliye operasyonuna ilişkin görüntüler paylaştı. Açıklamada, "İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait 2 gemimiz, Mersin'e gelmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimize, 2 adet fırkateyn ve 2 adet karakol gemisi koruma sağlıyor. Gemilerimizin bu akşam saatlerinde Mersin Limanı'na varması bekleniyor" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor - Son Dakika

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