Lübnan\'dan İsrail\'in kuzeyine tanksavar füzesi saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kfar Yuval beldesine atılan tanksavar füzesinin bir evi vurduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Lübnan'dan Yukarı Celile bölgesindeki Kfar Yuval beldesine doğru bir tanksavar füzesi fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Kfar Yuval'da füzenin isabet ettiği bir evin hasar gördüğü ancak can kaybının olmadığı belirtilirken, aynı şekilde Lübnan'dan Kiryat Shmona yerleşim birimini hedef almak üzere bir tanksavar füzesinin ateşlendiği ancak herhangi bir kayba yol açmadığı aktarıldı.

Lübnan'daki Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı ölmüştü.

Hizbullah da bu saldırıya karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki Metsuva yerleşim birimini katyuşa füzeleriyle hedef aldığını açıklamıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 43 Lübnanlı sivil, 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.