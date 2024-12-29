Lübnan'dan İsrail'e Tarım Saldırısına Kınama

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Lübnan, İsrail'in Lübnan'da tarımı hedef alan saldırılarını ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) desteği ve Avrupa Birliğinin (AB) finansmanıyla hayata geçirilen fidan çoğaltma projesini yıkmasını kınadı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Tarım Bakanlığından İsrail ordusunun tarım sektörüne verdiği zarara ilişkin yapılan kınama açıklamasına yer verildi.

İsrail'in Lübnan'da tarım sektörüne yönelik saldırılarına dikkati çekilerek, "İsrail ordusu, WFP'nin desteği ve AB'nin finansmanıyla 2020 yılında Huceyr Vadisi'nde hayata geçirilen fidan çoğaltma projesini buldozerlerle yıkarak yerle bir etti." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yıktığı projenin Lübnan'da gıda güvenliğini artıran ve çiftçilerin desteklenmesine yardımcı olan hayati projelerden biri olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bu projenin İsrail ordusu tarafından yok edilmesi, Lübnan'ın egemenlik haklarının ve Lübnan halkının iyi ve güvenlik içinde yaşama haklarının açık bir ihlalidir. Aynı zamanda sivillerin haklarını ve çatışma bölgelerindeki hayati tesisleri koruyan uluslararası yasa ve sözleşmelerin de açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarının insani değerlere aykırı olduğuna ve Lübnan'ın içinde bulunduğu zor ekonomik şartlarda Lübnan halkının sıkıntılarını artırdığına vurgu yapıldı.

BM ve uluslararası topluma seslenilen açıklamada, ihlallerini durdurması ve tarım arazilerinin hedef alınmasını yasaklayan uluslararası kararlara uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar 27 Aralık'ta Lübnan'ın güneyinde aralarında Huceyr Vadisi'nin de olduğu bazı bölgelerde hareketlilik göstermişti.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasını hava saldırıları, evleri yıkma, yollara ve tarım arazilerine zarar verme gibi eylemlerle sık sık ihlal ediyor.