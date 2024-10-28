Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Tepki

Buhabib, İsrail'in saldırılarının iç karışıklıklara yol açabileceğini belirtti.

28.10.2024 18:17
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, kendilerini en fazla endişelendiren konunun, İsrail'in ülkesine yönelik devam eden saldırılarının yansımalarından biri olan iç karışıklık olduğunu belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Buhabib, İspanya'nın Barselona kentinde bugün başlayan "Akdeniz için Birlik" kurumunun 9. Forumunda konuştu.

Buhabib, "Lübnan'da bugün bizi en çok endişelendiren şey, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının genişlemesinin neticesinde yerinden edilmiş Lübnanlılar ile oraya yerlerinden edilerek gelmiş bölge sakinleri arasındaki sürtüşmenin yayılması sonucu oluşacak iç karışıklık." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar bombalanmaya ve yıkıma maruz kalmayan Lübnan bölgelerinin çoğunun yerinden edilmiş 1 milyon 400 bin Lübnanlı için sığınak haline geldiğini aktaran Buhabib, saldırıların bir an önce durdurulmaması durumunda zaten ekonomik sıkıntı yaşanan sıkışık bölgelerde yerinden edilenler ve kalabalık nüfusun infilaka yol açabileceği konusunda uyardı.

Buhabib, Akdeniz bölgesindeki halkların kaderlerinin birbirine bağlı, geleceklerinin büyük ölçüde ortak olduğuna işaret ederek, saldırıların durdurulması halinde olayların patlak vermesine, toplumsal çatışmalara ve büyük ölçekli göçlere yol açabileceğini ifade etti.

Lübnanlı Bakan, ateşkesin ivedilikle sağlanması, 1701 sayılı uluslararası kararın tüm hükümleriyle her iki tarafça dengeli bir şekilde uygulanması ve ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için Lübnan'a destek verilmesini istedi.

Buhabib ayrıca "sınırın her iki tarafında yerinden edilmiş kişilerin iadesi için Lübnan'a destek verilmesi, yerinden edilmiş 1 milyon 400 bin Lübnanlıya acil insani yardım sağlanması, Lübnan'ın zarar gören bölgelerinin yeniden imar edilmesi ve Suriye'deki yerinden edilmiş Suriyelilere yardım edilmesi" çağrısında da bulundu.

İspanya ve Lübnan bugün "Akdeniz için Birlik" kurumunun 9. Forumu dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, Lübnan'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliğini yeniden tesis edecek kalıcı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 672 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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