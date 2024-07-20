Lübnan Hizbullahı İsrail'e saldırdı, 2 asker yaralandı - Son Dakika
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Lübnan Hizbullahı İsrail'e saldırdı, 2 asker yaralandı

Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlediği İHA saldırısında 2 İsrail askeri yaralandı. İsrail ordusu, saldırıya karşılık vermek için önleyici füze ateşledi ancak bazı İHA'lar hedeflerine ulaştı. Hizbullah, saldırıyı İsrail ordusunun Safed el-Batih bölgesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında sınır hattında çatışmalar devam ediyor.

20.07.2024 23:21
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TEL Lübnan Hizbullahı'nın, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinde Lübnan'dan bir dizi İHA'nın ateşlenmesi üzerine saldırı alarmları çaldı. İsrail'e ait hava savunma sistemleri önleyici füze ateşlemesine rağmen bazı İHA'lar işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Zaura bölgesine isabet etti.

Saldırıda yaralanan 2 İsrail askeri hastaneye kaldırıldı.

Lübnan Hizbullahı'ndan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail ordusunun Safed el-Batih bölgesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Zaura bölgesine hava saldırısı düzenlendikleri belirtildi.

Hizbullah, Zaura'ya düzenlediği saldırıda, askerleri, Demir Kubbe hava savunma sistemlerini hedef aldığını ve isabet ettiğini aktardı.

Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten ibu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İsrail, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Hizbullahı İsrail'e saldırdı, 2 asker yaralandı - Son Dakika

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