Lübnan'ın güneyinde motosiklete İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lübnan'ın güneyinde motosiklete İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lübnan\'ın güneyinde motosiklete İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kabriha'da motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkez can kaybını doğruladı, ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen sınırda gerginlik sürüyor.

BEYRUT, 5 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef alan insansız hava aracı saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun, Lübnan'ın birçok noktasında faaliyetlerini sürdürdüğü de bildirildi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre motosiklete yönelik saldırı, ülkenin güneydoğusundaki Merceyun bölgesinde bulunan Kabriha'da gerçekleşti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını doğruladı.

Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Mansuri ve Baraşit kasabalarına topçu saldırısı düzenlediğini ve İsrail güçlerinin ülkenin güneyinde bulunan Bint Cubeyl bölgesindeki Hadesa'da evleri ateşe verdiği yönünde haberler geldiğini de bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasında haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen iki ülke arasındaki sınırda gerginlikler devam ediyor. ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalini sürdürüyor. Lübnan ise İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesini talep ediyor.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriSağlık BakanlığıPolitikaGüncelLübnanİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:28:00. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'ın güneyinde motosiklete İHA saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android