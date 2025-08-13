Lübnan, İran'ın Silah Toplama Açıklamalarını Reddetti - Son Dakika
Lübnan, İran'ın Silah Toplama Açıklamalarını Reddetti

13.08.2025 22:39
Lübnan Başbakanı Selam, İran'ın silah toplama açıklamalarını kabul etmediklerini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile görüşmesinde, ülkedeki silahları devletin elinde toplama kararıyla ilgili İranlı yetkililerden gelen açıklamaları reddettiğini iletti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, ülkesini ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani'yi başkent Beyrut'taki makamında kabul etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere Tahran'dan bazı yetkililerin Lübnan'da hükümetin silahları devlet elinde toplama kararıyla ilgili yaptıkları açıklamalara tepki gösteren Selam, İranlı yetkililerin ülkesiyle ilgili açıklamalarını reddettiklerini ifade etti.

İranlı yetkililerin sergiledikleri tutumların, Lübnan'da anayasal otoriteleri tarafından alınan kararları doğrudan eleştirme yöneliminde olduğunu dile getiren Selam, özellikle tehdit içeren açıklamaların diplomatik ilkelerin dışına çıktığını söyledi.

Bunun aynı zamanda sağlıklı ikili ilişkinin temeli olan karşılıklı egemenliğe saygı ilkesine aykırı olduğuna vurgu yapan Selam, şunları kaydetti:

"Ne ben ne de Lübnanlı herhangi birinin İran'ın içişlerine müdahalesine izin vermeyiz. İran'da bir grubu başkasına karşı destekleme veya İran'ın egemen kararlarına karşı tutumlara da girmeyiz. Binaenaleyh Lübnan da hiçbir şekilde içişlerine müdahale edilmesini kabul etmeyecektir. Lübnan, İran'dan açık ve net olarak bu kurala bağlı kalmasını bekliyor."

Lübnan hükümetinin aldığı kararların başka bir ülkede tartışma konusu olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Başbakan Selam, "Lübnan'da karar merkezi Bakanlar Kurulu'dur, Lübnan'ın kararını, kimsenin vesayetini kabul etmeyen Lübnanlılar alır." diye konuştu.

Başbakan Selam, Lübnan'da hükümetin silahları devletin tekelinde toplama yönünde aldığı kararı hatırlatarak, "Silahları devletin tekelinde toplama kararı, Lübnanlıların daha 1989 yılındaki Taif Antlaşması'nda aldığı bir karardır. Lübnanlılar, yeni Bakanlar Kurulunun kararıyla buna bağlılıklarını yinelediler. Tıpkı Cumhurbaşkanı Joshep Avn'ın yemin hitabında teyit ettiği gibi." sözlerini sarf etti.

Lübnan'ın Filistin davasını savunanlar arasında ilk sırada yer aldığı ve İsrail'e karşı büyük bedeller ödediğini dile getiren Selam, "Lübnan'ın bu konuda kimseden ders almaya ihtiyacı yok." dedi.

Selam, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğü 5 noktadan çekilmesi için diplomatik ve siyasi çabalarına devam edecekleri belirtti.

Lübnan Başbakanı Selam, ülkesinin İran'la karşılıklı saygı temelinde tarihi ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini ifade etti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Lübnan Bakanlar Kurulu ise 7 Ağustos'ta yaptığı yeni toplantıda, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.

Şii Bakanlar ise Bakanlar Kurulu toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk eden bakanlardan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil olmak üzere, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

İranlı yetkililerin açıklamaları

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki aklıselim sahibi kişilerin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını engellemesi ve ABD ile İsrail'in planlarına karşı koyması gerektiğini" söylemişti.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma kararına karşı çıkan Velayeti, Lübnan'daki direnişin, silahsızlandırılmayı hedefleyen komploların karşısında duracağını savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 6 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, İran'ın müttefiki Hizbullah'ın kararlarına desteğini dile getirmişti.

"Bu konudaki nihai karar Hizbullah'a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz." diyen Erakçi, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söylemişti.

Kaynak: AA

