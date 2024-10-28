Lübnan, İsrail'i BMGK'ya Şikayet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan, İsrail'i BMGK'ya Şikayet Etti

Lüban, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını BMGK'ya şikayet ederek ateşkes çağrısı yaptı.

28.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan, sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın BM Temsilciliğinin Enformasyon Bakanlığı ile koordineli olarak konuyla ilgili çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu çerçevede, İsrail'in Beyrut'taki Evzai bölgesi ile ülkenin güneyindeki Hasbiya'da gazetecileri ve medya tesislerini hedef alan, Visam Kasım ve Gassan Neccar isimli kameramanlar ile yayın mühendisi Muhammed Rida'nın ölmesine, bazı gazeteci ve kameramanların yaralanmasına yol açan saldırıları hakkında BMGK'ye şikayette bulunulduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in medyayı mükerreren hedef almasının özgür gazeteciliğin temellerini baltaladığı, bunun "İsrail'in sorumlu tutulmasını ve cezalandırılmasını gerektiren bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.

"Gazetecilere yönelik saldırılar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını takip eden tüm gazetecileri terörize etme ve sindirme girişimidir." denilen açıklamada, BMGK'ye üye ülkelere, "Lübnan'da derhal ateşkes sağlamaya, İsrail'in Lübnan'a ve gazeteciler ile sağlık görevlileri de dahil halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurmaya yönelik etkili adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail ordusunun ekim ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167'ye, yaralananların 275'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 672 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'i BMGK'ya Şikayet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 02:50:39. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan, İsrail'i BMGK'ya Şikayet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.