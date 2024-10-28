Lübnan, İsrail'i BMGK'ya Şikayet Etti

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Lübnan, sivillere, gazetecilere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın BM Temsilciliğinin Enformasyon Bakanlığı ile koordineli olarak konuyla ilgili çalışma yürüttüğü belirtildi.

Bu çerçevede, İsrail'in Beyrut'taki Evzai bölgesi ile ülkenin güneyindeki Hasbiya'da gazetecileri ve medya tesislerini hedef alan, Visam Kasım ve Gassan Neccar isimli kameramanlar ile yayın mühendisi Muhammed Rida'nın ölmesine, bazı gazeteci ve kameramanların yaralanmasına yol açan saldırıları hakkında BMGK'ye şikayette bulunulduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in medyayı mükerreren hedef almasının özgür gazeteciliğin temellerini baltaladığı, bunun "İsrail'in sorumlu tutulmasını ve cezalandırılmasını gerektiren bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.

"Gazetecilere yönelik saldırılar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını takip eden tüm gazetecileri terörize etme ve sindirme girişimidir." denilen açıklamada, BMGK'ye üye ülkelere, "Lübnan'da derhal ateşkes sağlamaya, İsrail'in Lübnan'a ve gazeteciler ile sağlık görevlileri de dahil halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurmaya yönelik etkili adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail ordusunun ekim ayından bu yana düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında ölen sağlık çalışanlarının sayısının 167'ye, yaralananların 275'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 672 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.