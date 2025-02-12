Lübnan, İsrail'in Çekilme Süresini Uzatma Talebini Reddetti

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Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ateşkes anlaşması gereği Lübnan'ın güneyinden 18 Şubat'a kadar çekilmesi gereken İsrail'in bu süreyi uzatma talebinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonu tarafından yapılan habere tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme sürecinin Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.