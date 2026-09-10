Lübnan, İsrail saldırılarının güneyde 56 bin hektar tarım arazisine zarar verdiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan, İsrail saldırılarının güneyde 56 bin hektar tarım arazisine zarar verdiğini duyurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İsrail saldırılarının ülkenin güneyinde 56 bin hektarın üzerindeki tarım arazisine zarar verdiğini açıkladı. Tarım Bakanı Nizar Hani, zararın giderilmesi için Dünya Bankası ile yaklaşık 40 milyon dolarlık proje yürüttüklerini belirtti.

Lübnan, İsrail saldırılarının, ülkenin güneyinde en az 56 bin hektarlık tarım arazisine (toplam arazinin yüzde 22,5'i) zarar verdiğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım Bakanı Nizar Hani, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyindeki topraklar ve ekili alanların aldığı hasarın değerlendirildiği görüşmede, Hani, güneyde 56 bin hektarın üzerindeki tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.

Hani, Tarım Bakanlığının, Lübnan ordusu ile işbirliği içinde çiftçilerin topraklarına erişimini ve hasadı kolaylaştırmak için çalışmaları tamamladığını dile getirdi.

Tarım Bakanlığının 2027 bütçesine, İsrail saldırılarının tarım arazilerine verdiği zararı karşılayacak ek bütçe sağlanıp sağlanmayacağıyla ilgili Hani, kara sınırları ve limanlara yönelik altyapının geliştirilmesinde ufak çaplı ek ödenekler olacağını aktardı.

İsrail saldırılarının güneydeki tarım sektörüne verdiği zararı karşılamak için çeşitli kaynaklardan finansman sağlama çabalarının devam ettiğini belirten Hani, Dünya Bankası ile bu zararı gidermeye dönük yaklaşık 40 milyon dolarlık ortak bir proje yürüttüklerine işaret etti.

Çiftçilere halihazırda 6 ila 7 milyon dolar destek sağladıklarını ifade eden Hani, Lübnan'ın güneyindeki tarım sektörünün iyileştirilmesi için daha fazla fon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Ekonomi, Güncel, İsrail, Lübnan, Çevre, Tarım, Hani, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail saldırılarının güneyde 56 bin hektar tarım arazisine zarar verdiğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Gaziantep Şahinbey’de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü
Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
Fenerbahçe’nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı İşte sonuç Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç
Galatasaray’ın Avrupa’da deplasmanda yüzü gülmüyor Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
19:43
Canlı anlatım: Kadıköy’de iki gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de iki gol var
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:35:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Lübnan, İsrail saldırılarının güneyde 56 bin hektar tarım arazisine zarar verdiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement