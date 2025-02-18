Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelere Giriyor - Son Dakika
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Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelere Giriyor

Lübnan ordusu, İsrail'in çekildiği güney beldelerinde yol açma ve temizlik çalışmaları yapıyor.

18.02.2025 10:46
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Lübnan ordusunun, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde konuşlanmasını sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait askeri araçların, Lübnan'ın güneyindeki Yarun, Marun er-Ras, Blida, Meys el-Cebel, Hula, Merkeba, El-Adiset, Kefr Kila, El-Vizani'den ayrıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattı boyunca 5 noktada varlığını sürdürdüğü kaydedildi.

Lübnan ordusunun İsrail'in çekildiği beldelere girdiği, bölge halkının da evlerini kontrol etmek için bu beldelere yöneldiği aktarıldı.

Ülkenin güneyindeki beldelerde Lübnan ordusunun, İsrail'in gece saatlerinde çekilmeye başlamasının ardından yol açma ve patlamamış savaş mühimmatı temizleme çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin de söz konusu beldelerde devriye gezdiği ve askeri noktalar kurduğu bildirildi.

Öte yandan, belediyelerden yapılan açıklamada, bölge halkına güvenlikleri için sabırlı olmaları ve İsrail'in çekildiği beldelere Lübnan ordusu çalışmalarını tamamlamadan girmemeleri çağrısı yapıldı.

Lübnan basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de bazı beldelerin girişinde haftalardır bekleyişini sürdüren bölge halkının Lübnan ordusunun adından yaşadıkları yerlere girdiği görülüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde İsrail'in çekildiği beldelerdeki ciddi yıkım göze çarpıyor.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarında çekilmeyi reddettiği ve stratejik olarak gördüğü 5 noktanın karşısında İsrail yerleşimleri bulunuyor.

İsrail'in 5 noktada kalacağı bildirilmişti

İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin bugün dolacak olmasına rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalinin süreceği belirtilmişti.

ABD yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki 5 stratejik noktada İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ve İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınlarında stratejik önemi olan Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada kalacağı aktarılmıştı.

İsrail çekilme sürecini daha önce de uzatmıştı

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Beldelere Giriyor - Son Dakika

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