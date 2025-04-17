Lübnan Ordusu, İsrail Saldırılarıyla Engelleniyor

Lübnan hükümeti, İsrail'in devam eden saldırılarının Lübnan ordusunun güneydeki konuşlanma sürecini tamamlamasına engel olduğunu bildirdi.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısında ülkede ordunun ele geçirdiği silah ve mühimmatlar konusunun ele alındığını dile getiren Makrus, Başbakan Nevvaf Selam'ın Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin de değerlendirildiğini belirtti.

Ülkenin güneyindeki gelişmeler ve Hizbullah'ı silahsızlandırma konusuna işaret eden Markus, "Hükümet olarak devletin egemenliğini tüm topraklarında sağlamaya bağlıyız. Lübnan ve ordusu, İsrail'in aksine ateşkes anlaşmasına bağlı kaldı." dedi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürmesinin, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanma sürecini tamamlama ve devlet otoritesini sağlamaya engel olduğuna vurgu yapan Markus, şunları kaydetti:

"Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde konuşlanmayı tamamlamasının önündeki tek engel İsrail işgali ve tekrarlanan saldırılarıdır, başka taraflar değil. Halihazırda Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine sadece Lübnan ordusunun kontrol noktalarından geçiş sağlanabiliyor. Güneyde ayrışa başka kontrol noktaları da söz konusu."

İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal ettiğini belirten Markus, İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğü, 485 kişinin yaralandığını açıkladı.