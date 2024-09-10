Kanıt Kitabı, Savaş Suçlarını Belgeliyor

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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Anadolu Ajansı'nın (AA) hazırladığı "Kanıt" kitabının, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını belgelediğini söyledi.

El-Ebyad, Lübnan Sağlık Bakanlığında AA Orta Doğu ve Kuzey Afrika Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve beraberindeki Beyrut ofisi muhabirlerini kabul etti.

"Kanıt" kitabını El-Ebyad'a takdim edip içeriğinin hangi süreçlerden geçerek hazırlandığını anlatan Boyraz, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda çekilen fotoğrafların bu kitapta yer aldığını belirtti.

Kitabı detaylı bir şekilde inceledikten sonra AA muhabirine konuşan El-Ebyad, "(Kanıt kitabı) Bu belge, insanların İsrail'in masum ve savunmasız insanlara, sağlık sektörü ve hastane personeline karşı işlediği suçların boyutunu hem bugün hem de gelecekte görebilmesi için çok önemli." dedi.

İsrail'in, Lübnan'ın özellikle sınır bölgelerine yönelik de Gazze'dekine benzer saldırılar düzenlediğini dile getiren Lübnanlı Bakan el-Ebyad, "Kanıt" kitabının Gazze'deki bu "savaş suçlarını" belgelediğini kaydetti.

Ebyad, "'Kanıt' kitabı aynı zamanda uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi yönünde bir çağrıdır. İsrail'in masum insanlara karşı işlediği suçları gösteren AA'nın Kanıt kitabı çok önemli bir eser" ifadelerini kullandı.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılılar olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, birçok ülke katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

"Kanıt"ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 900'den fazla Filistinli öldü, 94 bin 800'den fazla kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.