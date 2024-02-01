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Lübnan Sosyal İşler Bakanı, İsrail ile yaşanan çatışmaların ekonomik krizi derinleştirdiğini belirterek uluslararası yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Lübnan Sosyal İşler Bakanı, İsrail ile yaşanan çatışmaların ekonomik krizi derinleştirdiğini belirterek uluslararası yardım çağrısı yaptı

Lübnan Sosyal İşler Bakanı, İsrail ile yaşanan çatışmaların ekonomik krizi derinleştirdiğini belirterek uluslararası yardım çağrısı yaptı

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmaların ülkenin güneyindeki halkın sıkıntılarını artırdığını ve uluslararası toplumu destek vermeye çağırdığını belirtti. Hacar, hükümetin yoksul aileleri desteklemek için belirlenen programın finansmanında sıkıntı yaşandığını ve bağışçı ülkelerle iletişim kurulması gerektiğini ifade etti. Lübnan, 2019'dan bu yana benzeri görülmemiş bir mali krizle mücadele ediyor.

01.02.2024 13:08
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BEYRUT, 1 Şubat (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hacar, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmaların mevcut ekonomik kriz ortamında insanların sıkıntılarını daha da artırması nedeniyle uluslararası toplumu ülkenin güneyindeki halka destek vermeye çağırdı.

Hacar, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "100.000'den fazla insanın köylerinden ve evlerinden edilmesiyle gerçek bir savaş hali yaşıyoruz" dedi.

Bakan, 2024 yılında en yoksul 75.000 aileyi destekleyecek ulusal program çerçevesinde belirlenen 150 milyon ABD dolarının sadece 33,3 milyonluk kısmının temin edildiğini belirtti.

"Lübnan hükümeti bu acı gerçekle yüzleşmeli ve önümüzdeki altı ay boyunca söz konusu program için gerekli finansmanı sağlamak üzere bağışçı ülkelerle iletişim kurmak için harekete geçmeli" diyen bakan, yeterli destek olmaması nedeniyle gelecek aylarda verilmesi beklenen ödemelerde sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Hacar, Çin hükümeti tarafından Kasım ayında açıklanan 1 milyon ABD doları tutarındaki bağışın Şubat ayında ödeneceğini ve sınır köylerindeki insanlara gıda ürünleri sağlamak için kullanılacağını kaydetti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan, 2019 sonlarından bu yana nüfusun yüzde 80'inden fazlasının yoksulluğa sürüklendiği benzeri görülmemiş bir mali krizle boğuşuyor.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Lübnan Sosyal İşler Bakanı, İsrail ile yaşanan çatışmaların ekonomik krizi derinleştirdiğini belirterek uluslararası yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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