Lübnan Tarım Sektörü Savaşta 530 Milyon Dolar Kaybetti

BEYRUT, 22 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani, devam eden savaşın, tarım sektöründe 530 milyon ABD dolarından fazla kayba yol açtığını belirterek, doğrudan zararın maliyetinin 41 milyon doları geçtiğini söyledi.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesinin bildirdiğine göre perşembe günü savaşın tarım, gıda ve çevre güvenliği üzerindeki etkilerinin ele alındığı, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir panelde konuşan Hani, çatışmaların ülkenin tarım sektörü ve gıda güvenliği üzerinde "derin ve benzeri görülmemiş yansımaları" olacağı uyarısında bulundu.

Çatışmalar nedeniyle binlerce çiftçinin yerinden olduğunu, hayvancılıkta ağır kayıplar yaşandığını ve birçok bölgede tarımsal altyapının yok olduğunu belirten Hani, ayın başında yayımlanan bir rapora atıfta bulunarak, ülkenin toplam tarım arazisinin yaklaşık yüzde 22,5'ine tekabül eden 56.000 hektardan fazla alanın savaştan doğrudan etkilendiğini vurguladı.

Yaklaşık 1,24 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasının beklendiğine de dikkat çeken bakan, gıda yardımına ihtiyaç duyan nüfus oranının ise yüzde 24'e yükseleceği konusunda uyardı.

Hani, tarımın "ikincil bir sektör değil, aksine hem toprağı hem de halkı korumak adına ulusal direncin ve gıda güvenliğinin temel direklerinden biri" olduğunu ifade etti.