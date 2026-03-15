Lübnanlı Hristiyanlar İsrail Saldırılarına Karşı Barış Çağrısı Yaptı

15.03.2026 16:01
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen taziyelerde barış isteği dile getirildi.

MUHAMMED CANİK/ETHEM EMRE ÖZCAN - İsrail saldırılarında yakınlarını ve tanıdıklarını kaybeden Lübnanlı Hristiyanlar, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek saldırıların son bulmasını ve uluslararası toplumun seslerini duymasını istedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde yer alan Rumiye beldesindeki Seyyide Necat Kilisesi'nde, İsrail'in, Nebatiye iline bağlı Kalia ve Ayn İbil beldeleri ile Sur kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 1'i rahip olmak üzere 5 Hristiyan için taziye ve ayin düzenlendi.

Törene katılanlardan, Ayn İbil Belediyesi Meclisi Üyesi Ranya Huri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Huri, "Güneyde topraklarını korumak ve özgürlük için direnen kahramanlarımızı kaybettik." dedi.

Devletin yanlarında durmasını istediklerini belirten Huri, "1975'ten bu yana kendimizi terk edilmiş gibi hissediyoruz. İnsanlar şu anda evlerini terk ediyor. Ancak biz topraklarımızda kalacağız. Özgürlüğümüzü burada soluyoruz; kimse bu havayı bizden almasın." diye konuştu.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Huri, "Dünya Lübnan'da yaşananları görsün ve harekete geçsin. Burada bir katliam yaşanıyor. Allah herkesi ve Lübnan'ı korusun." ifadelerini kullandı.

"Toprağımızda direneceğiz, burada kalacağız"

İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kalia beldesinde hayatını kaybeden Maruni rahip Pierre El-Rahi'nin yakınlarından Rahi de yaşananları anlattı.

Rahi, "Köye sızma olduğunda insanlar hedef alındı. Azizimiz yaralıları kurtarmak için yanlarına koştu ve onları çıkarmaya çalıştı. Bu sırada o da vuruldu, ağır yaralandı ve hayatını kaybetti." dedi.

Lübnan ordusunun "direnen" tüm köylere konuşlandırılmasını istediklerini belirten Rahi, "Lübnan ordusu olmazsa sorunlar yaşanacaktır. Pederin hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. O bir kahramandı. Gençler yaralandığında ilk onların yanına koşan oydu. Orada kaldı ve hayatını kaybetti. Toprağımızda direneceğiz, burada kalacağız." ifadelerini kullandı.

Barış çağrısı

Din adamlarından Ebu Antoni Hac Musa da Lübnan'ın zor bir süreçten geçtiğini belirterek tüm dinlerin barış çağrısında bulunduğunu söyledi.

Savaşların yol açtığı can kayıplarına dikkati çeken Hac Musa, ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları ve din adamlarının da bulunduğunu ifade etti.

Hac Musa, "Birlikte yaşıyoruz. Barış istiyoruz, savaşlar son bulsun. Ülkeyi yerle bir eden ve ekonomileri yok eden savaşlardan bıktık. Allah yetkililerin zihinlerini aydınlatsın." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

