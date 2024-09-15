Filistin davasının en büyük destekçilerinden Lübnanlı roman yazarı ve eleştirmen İlyas Huri yaşamını yitirdi.
Yakınlarından alınan bilgiye göre, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Huri 76 yaşında başkent Beyrut'ta hayatını kaybetti.
Lübnan'da 1948'de doğan Huri, romanlarında Filistin meselesinin yanı sıra Lübnan'daki iç savaş konularını ele aldı.
Huri'nin romanları arasında "Şehrin Kapıları", "Beyaz Yüzler", "Sabun Kokusu", "Genç Gandhi'nin Yolculuğu" ve "Güneşin Kapısı" yer alıyordu. Huri, 2000 yılında Güneşin Kapısı kitabıyla Filistin Ödülü'nü, 2007'de de kurgu yazarlığı dalında El-Uveys (Al Owais) Ödülü'nü kazandı.
Son Dakika › Güncel › Lübnanlı Yazar İlyas Huri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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