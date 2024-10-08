Lübnanlılar, İsrail Saldırılarından Kaçtı - Son Dakika
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Lübnanlılar, İsrail Saldırılarından Kaçtı

Lübnanlılar, İsrail Saldırılarından Kaçtı

İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlılar, Irak'ın Kerbela kentinde misafir olarak barınıyor.

08.10.2024 10:50
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Irak'ın Kerbela kentine getirilen yerinden edilen Lübnanlılar, İsrail saldırılarından dolayı evlerini terkettilerini ifade ederek, Lübnan'da artık hiçbir şeye sahip olmadıklarını söyledi.

Irak İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 5 bin 963 Lübnanlının Bağdat ve Necef havalimanlarıyla el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden Irak'a getirildiğini açıklamıştı. Irak'a gelen Lübnanlı göçmenler, Bağdat'ın yanı sıra Necef ve Kerbela kentlerine yerleştirildi. Bir kısım Lübnanlı da Babil şehrinde iskan ettirilecek.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarından kaçan aileler, Bağdat'ın güney doğusunda yer alan Kerbela kentinde bulunan "Seyyid el-Avsiya Kenti" isimli yerleşim sitesine yerleştirilmiş durumda.

Kerbela'daki Hz. Hüseyin Külliyesi'nce işletilen sitede iskan ettirilen Lübnanlılara günde üç öğün yemek dahil olmak üzere, sağlık ve diğer alanlarda hizmet veriliyor. Burada çocukların vakit geçirebileceği park alanları da mevcut.

AA muhabirine konuşan Seyyid el-Avsiya Kenti Basın Sorumlusu Ali el-Hüseyini, dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin talimatlarıyla İsrail saldırılarından kaçan Lübnanlıları Kerbela'da ağırladıklarını ifade ederek, "Seyyi el-Avsiya Kenti'nde 6 site bulunuyor. 10 günden beri ağırlamaya devam ettiğimiz Lübnanlı misafirlerimiz var. Onlara 3 öğün yemek dahil, çocuk oyun alanı ve yaralılar için sağlık ocakları gibi hizmetler sunuluyor. Burada 500'e yakın kişi bulunuyor." dedi.

Üniversite hayalini Lübnan'da bırakıp geldi

Lübnanlı yerinden edilmiş Hüseyin Duğayri, Lübnan'ın güneyinden geldiğini anlatarak, İsrail saldırılarından kaçarak 10 gün önce Irak'a ailesiyle birlikte sığındıklarını söyledi.

"Siyonistlerin düşmanca saldırılarından dolayı ülkemizde yaşayamayacak durumda olduğumuz için göç ettik." diyen Duğayri, "Evimizin çevresindeki evler yerle bir edildi ve orada duramaz haldeydik." ifadesini kullandı.

Lübnanlı Duğayri, sığındıkları Irak'ta sağlık başta olmak üzere diğer alanlarda da iyi derecede hizmet gördüklerini sözlerine ekledi.

Betül Hadi de, Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun saldırılardan kaçtıklarını belirterek, "Havalimanı aracılığıyla geldik. Saldırılar giderek yoğunlaşıp evimize yakın olunca göç etmek zorunda kaldık. Liseyi tamamlayıp savaştan bir gün önce üniversiteye yazılacaktım ama kısmet olmadı." diye konuştu.

İsrail saldırısında öldürülen Hasan Nasrallah'ın ölüm haberini Irak'ta aldıklarını kaydeden Hadi, Irak'a ailesi ve kuzenleriyle geldiklerini bildirdi.

"Lübnan'da hiçbir şeyimiz kalmadı"

Lübnan'ın güneyinden Irak'a sığınan Fatima el-Mukdad, 3 gün önce Irak'a geldiklerini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Zahiye bölgesindeki evlerimiz ve iş yerlerimiz yerle bir oldu. Lübnan'da hiçbir şeyimiz kalmadı. Çok korkunç sesler duyuyorduk ve sosyal medyadan da kötü görüntüler izliyorduk. Endişe içerisinde yaşıyoruz. Ülkede her şey durmuştu, hiçbir şey yapamıyorduk. Seyyid Hasan Nasrallah'ın vefat haberini alınca çok ağladık. Nasrallah bizim yerimize direniyordu ve bizim gururumuzdu."

Mukdad, Nasrallah yerine İsrail saldırısında öldürülüp öldürülmediği henüz bilinmeyen Haşim Safiyuddin'in geçeceğini basından öğrendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnanlılar, İsrail Saldırılarından Kaçtı - Son Dakika

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