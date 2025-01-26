Lukaşenko: "(Ukrayna'daki savaşta) bu yıl tünelin sonunda ışık görünecek"

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bu yıl bir tür çözüm olacağını söyleyerek, "Savaşın biteceğini söylemiyorum. Muhtemelen çatışma uzun süre devam edecek. Ama bir çözüm olacak. Bu yıl tünelin sonunda ışık görünecek." dedi.

Lukaşenko, başkent Minsk'te Belarus Devlet Beden Eğitimi Üniversitesi'nde kurulan sandıkta cumhurbaşkanı seçimi için oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Lukaşenko, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Trump ile birlikte bölgemizde nasıl bir değişiklik olacak bilmiyorum"

AA muhabirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra Belarus'un da içinde bulunduğu bölgede politik ve jeopolitik değişiklik bekleyip beklemediği ve Ukrayna'da yakın bir zamanda barışın sağlanıp sağlanmayacağı yönündeki sorusunu cevapladı.

Bölge ile ilgili gelişmelerin Trump ile ilişkilendirildiğini hatırlatan Lukaşenko, "Donald (Trump) büyük bir sanatçı, aktör, şovmen, iş adamı vs. Çok havalı. Bunu nasıl yapacağını biliyor. Biz de bunu yapabiliriz ama o öyle bir karaktere sahip ki, bunu yapmaktan çekinmiyor. Deneyimli bir siyasetçi olarak Trump'ın iktidara gelmesinden sonra bölgemizde nelerin değişeceğini tam olarak anlayamadığımı ve bilmediğimi söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

"Trump'ın açıklamalarını Türk tarzıyla karşılıyoruz"

Trump'a odaklanmayı bırakmak gerektiğini söyleyen Lukaşenko, ABD'nin elbette büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ancak Çin, Hindistan, Rusya gibi diğer ülkelerin de bulunduğunu, hatta Afrika'nın da uyandığını ifade etti.

Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunan Lukaşenko, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür açıklamaları soğukkanlılıkla karşıladığına işaret etti.

Lukaşenko, "(Trump'ın açıklamalarını) Türk tarzı soğukkanlılıkla karşılıyoruz. Amerika'dan herhangi bir yardım beklemiyoruz ancak onlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Çünkü bu sonuçta dünyanın lider ülkesi. Belarus'un, Rusya'nın, Çin'in ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. Tüm ülkelerin ekonomisi üzerinde etkisi var. Neden kavga edelim? Ancak dünyadaki küresel sorunları Amerika ile çözmeyeceğiz, yerimizi biliyoruz." diye konuştu.

Belarus'ta Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Rusya ile müzakere masasının kurulduğunu anımsatan Lukaşenko, daha sonra müzakerelerin İstanbul'da devam ettiğini aktardı. Lukaşenko, barışın sağlanması için çaba gösterdiğini anlattı.

Zelenskiy'nin iddiasına yalanlama

Kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ülkesindeki Mozyr Petrol Rafinerisi'ne saldırı önerdiği iddiasını yalanlayan Lukaşenko, "Bunu duyduğumda kötü oldum. Zelenskiy'e petrol rafinerisine saldırmasını önermem kesinlikle kabul edilemez. Dünyanın en iyi tesisi diyebilirim, yakın zamanda modernize ettik, büyük miktarda yatırım yaptık, para yatırdık. Yemin ederim ki böyle bir şey yok. (Zelenskiy) Bunu neden söylüyorsun? Kötü bir şovmensin, Trump bile değilsin. Bunu söyleyemezsin, yalan söylüyorsun." ifadelerini kullandı.

"Savaşta insanların ölmesini istemiyoruz"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı hiçbir zaman istemediğini belirten Lukaşenko, Ukrayna'da barıştan yana olduğunun altını çizdi.

Ancak Rusya'nın pozisyonunun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, Trump'ın Rusya'yı zorlayamayacağını savundu.

Rusya ve Belarus'un savaş istemediğini yineleyen Lukaşenko, "İnsanların ölmesini istemiyoruz. Çünkü milyonlarca kişi ölecek. Buna kimin ihtiyacı var? Artık durmak gerekiyor. Bu öncelikle Avrupa'nın çıkarınadır. Bunu anlıyorlar ama bu 'Amerikan uçak gemisinden' uzaklaşmaları gerekiyor. Bu yıl bir tür çözüm olacak. Savaşın biteceğini söylemiyorum. Muhtemelen çatışma uzun süre devam edecek. Ama bir çözüm olacak. Bu yıl tünelin sonunda ışık görünecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan Belarusluların seçimin sonucu tanımasıdır"

Avrupa Birliği'nde Belarus'taki seçimlerin sonuçlarını tanımama ile ilgili çağrıyı değerlendiren Lukaşenko, "Avrupa Birliği'nin bu seçimleri tanıyıp tanımaması bir zevk meselesidir. İnanın bana, yemin ederim, seçimlerimizi tanıyıp tanımamaları umurumda değil. Benim için en önemli şey Belarusluların bu seçimleri tanımasıdır." ifadelerini kullandı.

Batı ile ilişkileri hiçbir zaman reddetmediklerini de vurgulayan Lukaşenko, ancak Batı'nın bunu istemediğini kaydetti. Lukaşenko, "Ne yapalım, önünüzde eğilelim mi yoksa dizlerimizin üzerinde sürünelim mi? Avrupa Birliği ile diyalog kurmaya hazırız. Bize karşı saldırgan bir politika yürütenlerle bile." diye konuştu.

Trump'ın seçimleri kazanmadan önce sürekli zorbalığa uğradığını söyleyen Lukaşenko, "Trump seçimi kazanır kazanmaz siz (Avrupa) Atlantik Okyanusu'nu sürünerek geçtiniz. Bazıları sürünerek geçti, bazıları dipte, bazıları üstte. Bazıları nasıl olduğunu bilmiyor. Avrupa, zor bir kaderiniz var. Bekleyin. Bunun için endişelenmeniz gerekiyor. Trump'ın gelişiyle birlikte Belarus'ta değil, Avrupa'da sorunlar olacak. Bunlar çoktan başladı." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a vereceği Oreşnik balistik füze sisteminin ülkede nereye yerleştirileceği yönündeki bir soruya da, "Smolensk'e (Rusya'nın Belarus sınırındaki şehir) yakın bir yeri düşünüyorum. Bakalım. (Füzeler için) belirli bir mesafeye ihtiyaç var. Hedefleriniz çok yakın olduğunda iyi olmaz." yanıtını verdi.