Lüleburgaz'da 34. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Başladı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 34'üncüsünü düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 20 Nisan'da gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Bulgaristan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Tataristan'dan konuk ekiplerin de yer aldığı şenlik 23 Nisan'a kadar devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 34'üncüsü, renkli görüntülerle başladı. 20 Nisan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan şenliğe bu yıl Bulgaristan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Tataristan'dan konuk ekipler katıldı. Törene Lüleburgaz Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş, KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Çınar Karaman, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk töreninin ardından kalabalık bando eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Çınar Karaman, belediye başkan yardımcıları ve konuk ekip temsilcileri şenlik ateşini yaktı ardından dostluk-barış ve kardeşlik halayı çekildi. 6 konuk ülke ile toplamda 111 ekibin sahne alacağı şenliğin ilk günü gösteri ekiplerinin performansları ile devam etti.

ŞenliK kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren satranç, tenis, tekvando ve resim yarışmalarında dereceye giren çocuklara da madalyaları verildi.

34'üncü Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Kongre Meydanı çevresinde kurulan çadırlar da ilgi çekti. Şenlik çadırlarının açılışı Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş, belediye başkan yardımcıları Derya Aktan, Gökhan Kaya Atay ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Çınar Karaman tarafından gerçekleştirildi. Yüz boyamadan spora, resimden ahşap boyamaya çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği çadırlar şenlik boyunca açık olacak.