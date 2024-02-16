Lüleburgaz'da çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika
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Lüleburgaz'da çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

Lüleburgaz\'da çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan bir tır sürücüsüne 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde çakar lamba kullanıldığı tespit edildi ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca araçtaki çakar lamba sistemi de söktürüldü.

16.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:29
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçaköy yakınlarında uygulama yapan ekipler çakar lamba kullandığını belirlediği bir tırı durdurdu.

Denetimde sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı.

Ardından araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza - Son Dakika
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