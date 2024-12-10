Lüleburgazlı Öğrencilerden Başarı

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Bosna Hersek'teki kardeş okul ziyaretinden dönen Lüleburgazlı öğrencileri makamında kabul etti.

Yüce, ziyarette Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'den Kardeş Okul Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyet hakkında bilgi aldı.

Erdem, konuşmasında 8 Kasım Ortaokulu öğrencilerinin, Travnik Traula Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenlediklerini anımsattı.

Travnik Traula Ortaokulu öğrencilerinin de mayıs ayında Lüleburgaz'ı ziyaret edeceğini ifade eden Erdem, proje ile öğrencilerin farklı ülke öğrencileriyle kaynaşıp faaliyetler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Lüleburgaz BİLSEM, Invention Challenge yarışmasına katıldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), öğrencileri bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla düzenlenen "10. İstanbul Buluş Şenliği Yarışması"nda hazırladıkları projeyle 7'nci oldu.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bünyamin Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, JPL- NASA mühendisleri tarafından ABD'de düzenlenen "Invention Challenge" isimli yarışma esas alınarak, aynı format ve içerikle İstanbul Bilgi Üniversitesinde gerçekleştirilen yarışmaya katıldıklarını belirtti.

Öğrencilerin yarışmada 5 metre uzaklıktaki bir hedefe, 60 saniyeden kısa bir sürede 50 adet şekeri fırlatan cihaz ürettiğini ifade eden Uslu, öğrencilerin ilk kez katıldıkları yarışmada 44 takım arasında 7'nci olduğunu kaydetti.

Uslu, öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaymakam Yüce, öğrencilerle bir araya geldi

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile eşi Mina Yüce, Lüleburgaz Kız Yurdu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Yüce, Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfun Ercan'dan yurt çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Yüce, öğrencilerin isteklerini dinledi.

Ziyarette, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik de hazır bulundu.

Basketbol turnuvası yapılacak

Lüleburgaz ilçesinde Gökhan Teksöz 6. Basketbol Turnuvası düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesince 13-15 Aralık tarihlerinde, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karşıyaka, Lüleburgaz, Tofaş ve Türk Telekom kulüplerinin U-16 takımları mücadele edecek.

Turnuvanın ilk gününde Lüleburgaz-Beşiktaş, Türk Telekom-Fenerbahçe, Karşıyaka-Anadolu Efes, Bahçeşehir-Tofaş takımları karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın final müsabakaları 15 Aralık Pazar gerçekleştirilecek.