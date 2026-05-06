Lunapark İşletmecisi Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lunapark İşletmecisi Saldırıya Uğradı

Lunapark İşletmecisi Saldırıya Uğradı
06.05.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da silahlı saldırıya uğrayan Ali Altınbaş, ağabeyi Muhammet Altınbaş'ı suçladı.

YALOVA'da silahlı saldırıda yaralanan lunapark işletmecisi Ali Altınbaş'ın (47) olayı azmettirdiğini öne sürdüğü ağabeyi Muhammet Altınbaş (54), bulunduğu Duabi'den sanal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi. Suçlamaları reddeden ve olayla ilgisinin olmadığını öne süren Altınbaş, kardeşi Ali Altınbaş'ın 19 Mart'ta dükkanına saldırı düzenlediğini iddia ettiği güvenlik kamerası görüntülerini de yayınladı.

Olay, 2 Mayıs'ta Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nun arkasında meydana geldi. Kentte sahilde bulunan lunaparkı işleten Ali Altınbaş, iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken yolu kapatan çöp kovalarını kaldırmak için aracından indi. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, tabanca ile 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Altınbaş yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol eli ile bacaklarından yaralanan Altınbaş, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'HAPİSHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA HARAÇ İSTEMEYE BAŞLADI'

Hastanede tedavisi devam eden Ali Altınbaş, bir süredir ağabeyi Muhammet Altınbaş'ın kendisinden haraç aldığını belirtip, son istediği 30 milyon lirayı vermediği için tehdit edildiğini ve ağabeyinin kendisini tetikçi tutup, vurdurduğunu öne sürdü. Ağabeyinin, işlediği 5 ayrı cinayet nedeniyle 28 yıl tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020 yılında pandemi nedeniyle tahliye olduğunu söyleyen Altınbaş, 6 yıldır kendisinden haraç aldığını iddia etti.

Ali Altınbaş, kendisini barışma bahanesiyle dükkanına çağırıp, silah çektiğini de iddia ettiği ağabeyinin saldırıdan bir hafta önce de yurt dışına çıktığını belirtti. Altınbaş, ağabeyinin tehditlerinden dolayı daha önce şikayetçi olduğunu da söyledi. Şikayetini geri alması için de tehdit edildiğini de söyleyen Ali Altınbaş, "28 yıl hapishanede yattığından dolayı, çok çete ve işte bu gayrimeşru kişileri tanıdığından dolayı bizim peşimize adam takma suretiyle bizi vurdurdu" diye konuştu.

'DÜKKANIMA SALDIRIP, ARKADAŞIMI DARBETTİ'

Kardeşi Ali Altınbaş'ın iddialarını sanal medya hesabından paylaştığı video ile yalanlayan Muhammet Altınbaş, kardeşinin araç kiralama iş yerine gelerek arkadaşına saldırdığı ve çıkan kavganın görüntülerini paylaştı. Dubai'ye iş için gittiğini söyleyen Muhammet Altınbaş, "Ali Altınbaş benim öz kardeşimdir. Bir ihale söz konusuydu ve bu ihaleden dolayı benim S.Y. isimli arkadaşımı, 19 Mart'ta dükkanıma gelerek darbettiler. Sonrasında görüntülerde de her şey açıkça görülüyor, silah çekme durumları da var. Ben de oradayım ama silah taşımıyorum" dedi.

Haraç iddialarının gerçek olmadığını dile getiren Muhammet Altınbaş, hem tatil hem de iş nedeniyle Dubai'ye gittiğini belirterek, "Benim de yurt dışı hayalim vardı, gidip bir iş kurmak istiyordum. 'Hem biraz tatil yapayım hem de kafamı dinleyeyim' diyerek oradan uzaklaştım. Bu sırada Ali Altınbaş isimli şahsa silahlı saldırı yapılmış. Beni görüntülü aradılar. Ben 'Ne oldu?' diye bağırırken, orada 'Bunu o yaptırdı' diye videolar çekip kamuoyuna yaydılar. Haraç istediğimi iddia ettiler. Oysa ben hayatım boyunca kimseden, bırakın kardeşimi, hiç kimseden haksız kazanç sağlamadım. Cezaevinde geçirdiğim hayatım da ortada. Türkiye'ye de geleceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lunapark İşletmecisi Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber

16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
16:10
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:33:35. #7.12#
SON DAKİKA: Lunapark İşletmecisi Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.